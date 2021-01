Inter-Juventus 2-0, nerazzurri agganciano Milan in testa

ROMA, 17 GEN - Il derby d'Italia numero 175 se lo aggiudica l'Inter. I nerazzurri battono la Juventus 2-0 a Sansiro e agganciano il Milan (che domani sera affronta il Cagliari) in testa alla classifica. Vidal, ex del match, e Barella regalano alla formazione di Antonio Conte la la vittoria. E' il cileno, di testa, a sbloccare la partita poco prima del quarto d'ora. L'Inter domina e va più volte vicino al raddoppio con Lautaro e Lukaku. Il 2-0 arriva a inizio ripresa grazie ad una rete di Barella. La Juve non riesce a reagire e l'Inter è padrona del campo e nel finale sfiora anche il 3-0 con Hakimi. (ANSA).