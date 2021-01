F1: Alpine annuncia nomina Brivio a direttore sportivo

ROMA, 17 GEN - L'Alpine, nuova denominazione dal 2021 del team di Formula 1 Renault, ha annunciato ufficialmente che l'italiano Davide Brivio, ex team manager della Suzuki nella MotoGp, sarà il direttore sportivo Alpine. "Il suo ruolo preciso e le sue responsabilità saranno annunciate nelle prossime settimane", spiega Alpine, sottolineando che Brivio riferirà direttamente al neo nominato ad, Laurent Rossi. Dopo l'uscita di scena a sorpresa del team principal, Cyril Abiteboul, Alpine non ha ancora annunciato chi lo sostituirà, ma la scelta dovrebbe ricadere sull'attuale direttore esecutivo, Marcin Budkowski. A guidare la transizione è stato l'amministratore delegato della Renault, Luca de Meo, impegnato nel rilancio dei vari marchi che fanno parte del patrimonio della casa automobilistica francese. Brivio è reduce dal trionfo nel Mondiale MotoGp alla guida del team ufficiale Sukuki, da lui praticamente ricostruito nell'arco di pochi anni. In precedenza era stato team manager della Yamaha e, come tale, grande artefice di molte delle vittorie di Valentino Rossi (ANSA).