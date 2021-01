Bora, fratture vertebre per Kelderman e Schillinger

ROMA, 17 GEN - L'olandese Wilco Kelderman e il tedesco Andreas Schillinger hanno riportato fratture nell'incidente con un suv avvenuto ieri sul Garda mentre erano in allenamento. Lo rende noto la loro squadra, la Bora Hansgrohe, nel primo aggiornamento sulle condizioni dei corridori coinvolti. Il tedesco Rudi Selig, invece, ha subito una commozione cerebrale. Gli esami hanno rivelato che Kelderman, che ha indossato la maglia rosa in una tappa dell'ultimo Giro d'Italia, ha una frattura vertebrale, oltre ad una commozione cerebrale, Schillinger la frattura di una vertebra cervicale e di una toracica. Per entrambi, al momento non sono previsti interventi ma solo la terapia conservativa. (ANSA).