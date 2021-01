Cdm: slalom Flachau, in testa norvegese Foss-Solevaag

FLACHAU, 17 GEN - Il norvegese Sebastian Foss-Solevaag in 53.50 è in testa dopo la prima manche dello slalom speciale 2 di Flachau. Seguono gli austriaci Fabio Gstrein in 53.77 e Manuel Feller in 53.79. Per l'Italia, dopo la prova dei primi 31 atleti al via, il migliore è Simon Maurberger al momento 14/o in 54.60. Poco più' indietro lo seguono Stefano Gross in 54.63, Manfred Moelgg in 54.74 e Giuliano razzoli in 54.91. Il giovane Alex Vinatzer dopo tre uscite consecutive nelle ultime tre gare ha portato a termine la manche ma sciando con il freno tirato ed ha chiuso pertanto in ritardo con il tempo di 55.09. Seconda manche alle ore 13.30 . (ANSA).