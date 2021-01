Nba: gran debutto di Harden tra i Nets

ROMA, 17 GEN - Debutto più che positivo per James Harden tra i Brooklyn Nets: con una tripla doppia, il fuoriclasse ex Houston ha mostrato tutto il suo valore a fianco dell'altro fuoriclasse della squadra di New York, Kevin Durant, il quale ha messo a canestro 42 punti per battere Orlando 122-115 in uno degli incontri del sabato in Nba. I due, ex compagni di squadra a Oklahoma, hanno dimostrato quanto potranno fare in questa stagione, in attesa di formare un trio fenomenale quando rientrerà Kyrie Irving, ora in quarantena. T Harden, arrivato solo mercoledì da Houston, non ha faticato ad adattarsi al gioco dei Nets, plasmato dall'allenatore Steve Nash e dal suo assistente Mike d'Antoni, che era stato coach dei Rockets tra il 2016 e il 2020. Il 'barbuto' ha nesso insieme 32 punti, 14 assist e 12 rimbalzi, oltre a quattro palle rubate e nove perse. "Questi numeri non significano nulla - ha detto Harden -. Sono qui per vincere, ecco tutto, ma questo successo è un buon inizio. L'intesa migliorerà, ma quando giochi con giocatori molto bravi è più facile". Negli altri incontri gli Spurs hanno battuto Houston 113-91, Memphis si è imposta di misura sui Sixers (106-1049, ottenendo il quarto successo di fila, mentre gli Heat hanno dovuto arrendersi in casa ai Detroit Pistons (100-120), che hanno recuperato Derrick Rose. Punto a punto anche la sfida tra Toronto e Charlotte, vinta dai Raptors per 116-113, mentre Portland si impone su Atlanta 112-106 (ANSA).