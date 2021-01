Cdm: Shiffrin guida gigante Kranjska, Bassino seconda

KRANJSKA GORA, 17 GEN - La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin in 1.10.42 e' al comando dopo la prima manche del difficilissimo slalom gigante di coppa del mondo di sci femminile, il secondo consecutivo che di disputa a Kranjska Gora. Subito alle sue spalle in 1.10.72 c'è l'azzurra Marta Bassino, vincitrice della gara di ieri. Terzo tempo per la svizzera MIchelle Gisin in 1.10.86. Per l'Italia - con dieci gradi sotto zero, una pista tutta in ombra con fondo che e' ghiaccio puro su cui gli sci stridono spaventosamente come dovessero scartavetrarlo - c'e' poi l'ottimo sesto tempo di Sofia Goggia in 1.11.50. Piu' indietro - dopo al prova delle prime trenta atlete al via - ci sono Federica Brignone in 1.12.35 ed al momento 12/a, seguita da Elena Curtoni in 1.13.96. Seconda manche alle ore 12,15. (ANSA).