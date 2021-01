Coppa America: Luna Rossa ko con Ineos, barca Usa si ribalta

ROMA, 17 GEN - Luna Rossa incassa una seconda sconfitta contro Ineos ad Auckland per la Prada Cup ma il risultato complessivo della terza giornata di regate per gli italiani è di pareggio, avendo battuto American Magic nella seconda prova grazie anche al ribaltamento dell'imbarcazione statunitense all'ultima boa, quando era in vantaggio su Prada. Nessuna conseguenza per i componenti dell'equipaggio di American Magic, che sono stati subito soccorsi e tratti in salvo. La classifica provvisoria vede in testa Ineos, con quattro vittorie su quattro prove, davanti a Luna Rossa (2-2) e American Magic, ancora a zero vittorie. Le regate della Prada Cup nel golfo di Hauraki riprenderanno venerdì prossimo. (ANSA).