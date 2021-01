Cdm: stagione finita per il norvegese Kilde

FLACHAU, 16 GEN - Stagione finita per il campione norvegese Aleksander Kilde, detentore della coppa dl mondo, infortunatosi al ginocchio destro cadendo in un allenamento di superG a Reiteralm, in Austria. A quanto emerso dagli esami medici e strumentali, l'atleta ha riportato la rottura del legamento crociato. Kilde, trasportato dopo l'infortunio all'ospedale di Innsbruck, sarà operato già domani. (ANSA).