Serie A: Bologna-Verona 1-0

BOLOGNA, 16 GEN - Il Bologna trova la prima vittoria del 2021 battendo il Verona 1-0 in uno degli anticipi della 18/a giornata della Serie A. La rete decisiva è stata realizzata da Orsolini su rigore al 19' del primo tempo. Il Verona di Juric non perdeva dal 23 dicembre, quando fu sconfitto dall'Inter, e resta nono in classifica con 27 punti. Il Bologna è 12/o a quota 20. (ANSA).