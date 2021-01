Combinata nordica: team sprint Val di Fiemme, Italia nona

ROMA, 16 GEN - Trionfo tedesco e nono posto per l'Italia nella team sprint valida per la seconda giornata di gare nella Coppa del mondo di combinata nordica. La gara è stata vinta dal duo composto da Eric Frenzel e Fabian Riessle con il tempo di 35'11"9, grazie al quale ha preceduto Austria I di Lukas Greiderer e Johannes Lamparter e Finlandia I di Eero Hirvonen e Ilkka Herola. Nona posizione per Italia I di Samuel Costa e Alessandro Pittin, attardati di 1'57"9, mentre Italia II di Raffaele Buzzi e Aaron Kostner è finita undicesima a 2'35"9. Domani è in programma l'ultima prova del trittico trentina, con una Gundersen alle ore 10.00 e 11.45. (ANSA).