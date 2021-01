Genoa, Ballardini: "A Bergamo servirà tanta sostanza"

GENOVA, 16 GEN - "Sarà una gara difficile. Ma abbiamo tutta la voglia di renderla difficile anche a loro perché stanno bene però anche il Genoa credo non stia male quindi farà una bella partita". E' fiducioso Davide Ballardini alla vigilia della trasferta di Bergamo. Di fronte troverà la super Atalanta dell'ex Gasperini ma non ha timore l'attuale allenatore rossoblù. "Servirà un Genoa di sostanziosissima sostanza, se si può dire. Il Genoa dovrà fare una grande partita. Perché l'Atalanta se la incontri dopo che hanno giocato in Champions League magari non sono così belli pieni forti - ha spiegato il tecnico rossoblù -. Se invece hanno la serenità di preparare una partita alla volta e hanno il tempo per recuperare e per allenarsi sono una squadra di forza, di personalità, di tecnica pari alle più forti italiane". Tra le novità attese in casa Genoa anche i due nuovi acquisti Strootman e Onguené. "Mi sembrano giocatori forti e stanno bene fisicamente. Sono venuti con grande entusiasmo e con grande voglia di dimostrare che sono bravi e che possono essere molto utili a noi. Siamo solo contenti di averli". (ANSA).