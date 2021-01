Pirlo: "Juve acquisti per il futuro, all'Inter per il presente"

TORINO, 16 GEN - "L'Inter si è rinforzata in estate, noi abbiamo preso giocatori per il futuro, loro giocatori per il presente: sono due filosofie diverse, ma sono anche due squadre che lotteranno fino all'ultimo per lo scudetto". L'allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, analizza le differenze fra la sua Juventus e l'Inter, avversarie domani sera allo stadio di San Siro. (ANSA).