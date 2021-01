Tennis, Australia: casi di Covid sul Charter, due in isolamento

ROMA, 16 GEN - Due persone risultano positive sul charter diretto a Melbourne, doveo il mese prossimo si disputeranno gli Australian Open di tennis. Sono stati gli stessi organizzatori, con un comunicato, a lanciare l'allarme. Il volo proveniene da Los Angeles trasporta 79 passeggeri, tra i quali 24 giocatori. Un altro caso è stato rilevato sul volo da Abu Dhabi, con 23 giocatori presenti su 64 passeggeri. Attualmente 47 atleti sono in isolamento e dovranno rimanere per due settimane nella rispettive stanze d'albergo. Le due persone positive sono un membro dell'equipaggio e qualcuno legato torneo di tennis senza essere un giocatore. "Il membro dell'equipaggio e il passeggero sono stati interrogati e trasferiti in un hotel, seguendo le normali procedure per i casi positivi - ha detto un portavoce del Victoria State Quarantine Program -. Gli altri 66 passeggeri sul volo sono considerate persone venute a contatto con positivi. Nessun giocatore o membro del loro entourage potrà interrompere la quarantena per allenarsi". La bielorussa Victoria Azarenka (vincitrice dell'Australian Open nel 2012 e 2013), la statunitense Sloane Stephens e il giapponese Kei Nishikori sono tra i giocatori coinvolti, secondo la stampa australiana. Gli Australian Open scatteranno l'8 febbraio. Tutti dovranno rispettare una quarantena di 14 giorni, ma possono allenarsi per cinque ore al giorno sia pure in condizioni assai restrittive. (ANSA).