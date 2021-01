Ancelotti su Rui Silva, per Neto si muove l'Arsenal

ROMA, 16 GEN - Anche dopo l'ingaggio dello svedese Robin Olsen dalla Roma, l'Everton è sempre in cerca di un portiere, che possa alternare fra i pali il titolare Jordan Pickford. Secondo il Mundo Deportivo, l'allenatore Carlo Ancelotti ha messo gli occhi sul portoghese Rui Silva, attualmente in forza agli andalusi del Granada. Un altro portiere potrebbe lasciare la Liga e la Spagna: è il brasiliano ;Neto Murara (31 anni), ex di Juve e Fiorentina, attualmente al Barcellona, che interessa all'Arsenal. Neto, tuttavia, avrebbe posto una condizione: è disposto a trasferirsi in Inghilterra a patto di giocare da titolare con i 'Gunners'. (ANSA).