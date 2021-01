Tennis: Australia Open; Berrettini e Fognini teste di serie

ROMA, 16 GEN - Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego sono tra le teste di serie della prossima edizione degli Australian Open. Il conto alla rovescia verso il primo slam dell'anno, in programma a Melbourne dall'8 al 21 febbraio, è cominciato: il torneo è stato posticipato di tre settimane rispetto alle date originarie in calendario a causa della pandemia che ha costretto gli organizzatori a decidere di far disputare le qualificazioni con un mese d'anticipo e lontano da Melbourne. Gli uomini si sono infatti giocati un posto nel tabellone principale a Doha, le donne a Dubai. Molti tennisti sono già arrivati in Australia e nelle 'bolle' di Adelaide e Melbourne dovranno fare una quarantena preventiva di due settimane prima dell'inizio dell'ATP Cup, dei tornei ATP 250 e WTA 500 la prima settimana di febbraio, tutti a Melbourne Park. Il sorteggio dei main draw degli Australian Open è fissato per il 4 febbraio: sono 14 gli azzurri in gara, 9 nel tabellone maschile e 5 in quello femminile. Berrettini, Fognini, Sonego (inseriti nei 32 del seeding), Jannik Sinner (fuori di un posto soltanto), Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager ed Andreas Seppi. Tra le donne Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini e le qualificate Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. (ANSA).