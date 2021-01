Calcio: Lautaro, penso solo a lavorare per vincere con Inter

MILANO, 15 GEN - "Se sbaglio mi incazzo. Voglio sempre giocare e vincere: lo scudetto con l'Inter. Penso solo a lavorare, lavorare, lavorare per vincere qualcosa con l'Inter". Si racconta così Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, in un'intervista a Sportweek in uscita domani. "Con Lukaku sto bene, in campo e fuori - si legge in alcune anticipazioni del magazine della Gazzetta dello Sport -. Veniamo dal niente, ci capiamo. Agustina (la fidanzata, ndr) mi dà serenità e presto mi darà anche Nina, la cosa più bella che poteva capitarci", conclude Lautaro. (ANSA).