Calcio: Bastoni, proveremo a fermare la Juventus

MILANO, 15 GEN - "Proveremo a fermare la Juve, che vince da tanti anni, noi siamo facendo un percorso ed è cambiato tanto. Negli ultimi tempi stiamo giocando tanto anche a causa del Covid ma non guardiamo la classifica". Sono le parole del giocatore nerazzurro Alessandro Bastoni in una intervista a SkySport a due giorni dalla classica sfida contro la Juventus. "È sempre una grande emozione - ammette Bastoni - l'ho giocata tre o quattro volte ma si provano sempre le stesse sensazioni. È un big match e sarà un onore giocarlo". Incidono le vicende societarie sulla squadra? "Assolutamente no. Pensiamo al campo. L'Inter è una grande club con dirigenti molto bravi che risolveranno tutto. Noi pensiamo solo al campo e a fare bene". Bastoni apprezza il coraggio mostrato da Antonio Conte nei suoi confronti: "Non ha avuto paura di buttarmi in mezzo a grandi campioni in un momento importante, perché ho giocato anche una finale europea. In campionato siamo arrivati ad un punto dalla Juve e abbiamo fato grandi cose". Il futuro di Bastoni? "Mah - risponde - non lo so, io sto molto bene all'Inter e si sta bene a Milano. È un grande società e sapete la mia fede, ma vedremo col tempo". (ANSA).