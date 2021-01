Calcio:Milan;visite mediche Meitè, poi subito a disposizione

MILANO, 15 GEN - Soualiho Meitè ha cominciato le visite mediche alla clinica la Madonnina prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan. Il centrocampista, che potrebbe essere a disposizione già per la sfida contro il Cagliari lunedì sera, arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto fissato per circa 8 milioni di euro. E' il primo acquisto del mercato invernale del club rossonero. Meité è arrivato ieri in tarda serata a Milano. (ANSA).