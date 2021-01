Golf: Arrestato Cabrera, vinse Us Open e Masters

ROMA, 15 GEN - Dai trionfi Major allo Us Open (2007) e al Masters Tournament (2009), all'arresto. Ángel Cabrera, 51enne di Cordoba (Argentina), è stato arrestato dall'Interpol in Brasile per fatti iniziati, secondo gli inquirenti, nel 2016. Furto, violenza, intimidazioni, ripetute mancanze di rispetto nei confronti delle autorità. Queste le accuse mosse al golfista argentino, denunciato pure di violenza domestica dalla sua ultima compagna, Cecilia Torres (che ha dichiarato di essere stata presa a pugni), e dalla ex moglie Silvia Rivadero. Cabrera sarà ora estradato in Argentina. Tra i golfisti più affermati del Sudamerica, nel 2007 allo US Open ha battuto campionissimi della disciplina come Tiger Woods e Jim Furyk. Poi, nel 2009, ha conquistato la "Green Jacket" allo spareggio salvo sfiorare il bis nel 2013 quando l'over time sorrise però all'australiano Adam Scott. Dai trionfi all'arresto, questa la parabola di Cabrera, che dovrà ora difendersi da accuse pesanti. (ANSA).