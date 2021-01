Calcio: Laporta, Font e Freixa candidati a presidenza Barça

(ANSA-AFP) - MADRID, 14 GEN - Joan Laporta(grande favorito), Victor Font e Toni Freixa hanno raccolto il numero minimo di 2.257 firme valide di sostenitori e sono stati ufficialmente dichiarati candidati alla presidenza del Barcellona, ;;ha annunciato il club catalano in un comunicato. "Una volta completato il processo di convalida della firma, il comitato elettorale (...) ha proclamato Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa candidati ufficiali alla presidenza del FC Barcellona, ;;come stabilito dall'articolo 48.5 dello statuto del club" vi si legge. Emili Rousaud, il quarto pre-candidato che aveva presentato il numero minimo di 2.257 firme di soci (sostenitori-azionisti) necessario per diventare candidato ufficiale, "ha annunciato al comitato elettorale, durante il processo di convalida delle firme, la sua decisione di ritirarsi", aggiunge la nota. Ora che i tre candidati ufficiali sono noti, domani inizierà la campagna elettorale che durerà fino alla data delle elezioni, attualmente fissata per il 24 gennaio. Ma a causa dell'ondata di casi Covid-19 e dell'estensione delle restrizioni in Catalogna, le elezioni potrebbero essere rinviate secondo la stampa locale. (ANSA-AFP).