Biathlon: cdm; Wierer seconda nella sprint di Oberhof

ROMA, 14 GEN - Terzo podio stagionale per Dorothea Wierer nella Coppa del mondo di biathlon. La tre volte campionessa iridata, quest'anno in cdm vincitrice nell'individuale di Kontiolahti e terza nella mass start di Hochfilzen, oggi si è classificata al secondo posto nella sprint di Oberhof (Germania), battuta di 9"3 dalla norvegese Tiril Eckhoff, al terzo trionfo consecutivo nella specialità nonostante un errore. La finanziera azzurra è stata protagonista al poligono, dove non ha commesso errori nelle due serie al tiro, e sugli sci ha mostrato una gran condizione. Al terzo posto l'austriaca Lisa Theresa Hauser a 12"6 senza errori, mentre la leader della classifica generale Marte Olsbu Roeiseland non è andata oltre l'ottava posizione. Lisa Vittozzi oggi è stata 16ma, ha commesso due errori totali, senza quelli sarebbe stata in lizza per il podio. A punti anche Federica Sanfilippo, 33sima con 1 errore, mentre Irene Lardschneider è finita 89sima con tre errori. La classifica mondiale vede sempre Roeiseland al comando con 543 punti contro i 526 di Eckhoff e i 502 di Hanan Oeberg, Wierer recupera una posizione ed è quinta con 404. (ANSA).