Cda Inter, "contrazione ricavi ma garantiremo stabilità"

MILANO, 14 GEN - Il Consiglio di Amministrazione dell'Inter "continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club", nonostante la contrazione dei ricavi per la pandemia. Lo spiega la società nerazzurra in una nota all'ANSA dopo la riunione del CdA svoltasi oggi da remoto per un esame dell'andamento nel primo semestre e sulla sua prevedibile evoluzione nel secondo semestre. "L'esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi", continua la nota della società. (ANSA).