Tennis: Cozzoli "Atp Finals saranno ritorno alla vita"

TORINO, 14 GEN - "Se gli scienziati vedono giusto, e a novembre saremo più al riparo dal Covid, Sport e Salute conta con le Atp Finals di riaccendere il fuoco dello sport e di dimostrare che ripartite in sicurezza è possibile". Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, intervenendo alla presentazione delle Atp Finals, di cui Torino ospiterà le prossime cinque edizioni a partire da novembre. "Sarà il ritorno alla vita", aggiunge Cozzoli, assicurando che Sport e Salute, già partner della Fit per gli Internazionali di Roma, "darà il massimo anche in questa occasione. "Il 2021 sarà un anno di grandi eventi sportivi - ricorda - e le Atp Finals saranno un grande torneo". (ANSA).