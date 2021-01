Basket: media Usa; Harden lascia Houston, va a Brooklyn

NEW YORK, 13 GEN - Nemmeno 24 ore dopo aver detto che a Houston "la situazione è insostenibile, non siamo abbastanza forti" esplicitando la propria voglia di andarsene, James Harden lascia i Rockets e passa ai Brooklyn Nets, che con 'il Barba', il suo ex compagno ai Thunder Kevin Durant e Kyrie Irving costituiscono in trio da sogno in grado di puntare al titolo. Secondo quanto assicurano alcuni media Usa come Espn e 'The Athletic', l'arrivo di Harden ai Nets comporterà una 'trade' in cui, oltre a Houston, sono coinvolti gli Indiana Pacers e i Cleveland Cavaliers. Ai Rockets andranno quattro scelte del primo turno dei prossimi draft, Rodions Kurucs e Caris LeVert. Quest'ultimo verrà immediatamente scambiato da Houston con Indiana per avere Victor Oladipo, star dei Pacers. A Houston arriverà anche, da Cleveland, Dante Exum mentre Jarrett Allen e Taurean Prince passeranno da Brooklyn ai Cavaliers. Il tutto verrà ufficializzato nelle prossime ore e i Nets con i suoi 'Big 3' diventerà squadra da titolo. (ANSA).