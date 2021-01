Premier: Manchester City batte Brighton, è terzo

ROMA, 13 GEN - Il Manchester City centra la quarta vittoria di fila in Premier League battendo 1-0 il Brighton e sale al terzo posto della classifica, avendo inoltre una partita da recuperare. Una rete di Foden al 44' - col mancato raddoppio nel recupero per un rigore sbagliato da Sterling - è stata sufficiente alla squadra di Pep Guardiola per portarsi a -1 dal Liverpool e a -4 dai cugini dello United che sono al comando, affiancando intanto Leicester ed Everton a quota 32 punti. Il Brighton è quart'ultimo ma ha già giocato più partite di molte altre pericolanti, come il Fulham che è in zona rossa, o il Burnley che è quint'ultimo. (ANSA).