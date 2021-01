Coppa Italia:Conte, qualificazione dà energia per sfida Juve

FIRENZE, 13 GEN - ''Avremmo meritato di qualificarci nei 90 minuti, comunque è un passo che ci dà energia positiva per domenica''. Fiorentina-Inter è appena conclusa ma Antonio Conte già guarda alla prossima sfida con la Juventus contro cui ''misureremo le nostre ambizioni. Non penso che i supplementari peseranno - ha proseguito il tecnico -. La squadra è pronta e inoltre abbiamo fatto oggi dei cambi, tutti a iniziare da Kolarov che ha avuto il Covid hanno dimostrato che sono sul pezzo''. Poi sui singoli: ''Lukaku ha faticato ad entrare in partita, sta convivendo con un problema e stiamo cercando di proteggerlo, ma in vista della Juve avrà tempo per recuperare. Eriksen regista? E' un ragazzo positivo, si impegna molto, ho voluto provarlo in un ruolo dove non siamo coperti, spero che questa partita possa servirgli per avere fiducia ed per essere più decisivo''. Quanto alle voci insistenti sul futuro del club Conte ha spiegato: ''Sarebbe falso dire che non ci interessano, però ai giocatori ho detto chiaro che dobbiamo solo pensare al campo e a fare meglio possibile, questa situazione non deve influenzarci''. (ANSA).