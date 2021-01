Ciclismo: Evenepoel rinvia il rientro, "ho ancora problemi"

ROMA, 13 GEN - Il giovane belga Remco Evenepoel, gravemente infortunato a metà agosto al Giro di Lombardia, ha annunciato oggi il rinvio del suo rientro in gara a causa di "piccoli problemi" legati alla frattura del bacino. Evenepoel, che compirà 21 anni il 25 gennaio, ha dichiarato di non conoscere ancora la data del suo recupero nonostante sia tornato in sella lo scorso ottobre. "Ho avuto qualche piccolo problema, non mi sentivo a mio agio sulla bici", ha detto il belga durante una conferenza stampa virtuale per presentare il suo team Deceuninck. "Non sono un medico, quindi non conosco i termini specifici", ha aggiunto Evenepoel, riferendosi al dolore quando siede per diverse ore sul sellino. Due volte campione del mondo juniores nel 2018, il belga ha fatto un clamoroso debutto al massimo livello l'anno successivo, vincendo in particolare la Clasica San Sebastian. L'anno scorso ha vinto le quattro gare a tappe a cui ha partecipato (Tour di San Juan, Algarve, Burgos, Polonia) prima di cadere pesantemente nel Giro di Lombardia. Evenepoel che punta ancora a partecipare al Giro del prossimo maggio. (ANSA).