Coppa Italia: Atalanta; Gasperini, turnover è necessario

BERGAMO, 13 GEN - "Il turnover stavolta è necessario, perché con l'ottavo di Coppa Italia iniziamo un tour de force di quattro partite in dieci giorni". L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia dell'ottavo casalingo col Cagliari, annuncia in esclusiva ai Raisport avvicendamenti nella formazione titolare dell'Atalanta: "In porta torna Sportiello, in genere vedremo altri giocatori utilizzati meno, tra cui Maehle e Miranchuk - spiega il tecnico nerazzurro -. La Coppa Italia è una competizione presa inizialmente sottogamba da tanti, ma quando si va avanti ci tengono tutti. Anche noi, che giochiamo in casa, anche se il fattore campo senza pubblico incide molto meno". Un cenno alla squadra del dopo Gomez, il separato in casa, ormai sostituito dietro le punte da Pessina: "Abbiamo un buon equilibrio, ma facevamo bene anche prima. C'è stato l'intoppo di sei giornate in cui facevamo 1 punto a partita mentre adesso ne facciamo 2 e mezzo. Siamo riusciti a trovare equilibri diversi". Gasperini analizza l'ottimo momento dei suoi, 17 punti sui 21 disponibili nelle ultime 7 occasioni: "Stiamo facendo bene e siamo in buona condizione, sia chi gioca che chi entra sta dando un grande contributo. Ma nel calcio ti devi ripetere continuamente". Uno sguardo sull'avversario: "Il Cagliari rimane una buona squadra con giocatori molto validi, sta però attraversando un momento difficile. Il 5-2 in campionato nello scontro diretto? Bisogna vedere se le formazioni di entrambe le squadre saranno tanto diverse: quella è stata una partita molto più equilibrata di quanto non dica il risultato". Proprio il 14 gennaio di due anni fa, allora a campi invertiti, coi sardi l'Atalanta aveva iniziato la cavalcata fino alla finale persa con la Lazio: "Noi ci proviamo in una competizione molto compressa. Andare avanti significa giocare altre cinque settimane con l'infrasettimanale sempre, con l'eventuale Quarto e poi subito le Semifinali, tutto entro il 10 febbraio. Una situazione straordinaria cui ci adegueremo nel migliore dei modi possibile". (ANSA).