Roma: Pinto si presenta, mi identifico in Fonseca

ROMA, 13 GEN - "Quello della Roma è un progetto a medio-lungo termine. Non esiste una data certa per la vittoria", lo ha detto Tiago Pinto nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione a Trigoria. Il nuovo general manager giallorosso ha poi parlato della volontà chiara del club di trattenere i più forti: "Vogliamo blindare Pellegrini e tenere i migliori, ma dobbiamo fare i conti con degli scenari che cambiano per colpa del Covid". Sulla stretta attualità e sul calciomercato, invece, non si sbilancia: "Non sappiamo quante operazioni faremo in questa sessione di gennaio, ma lavoriamo per fare le cose migliori". E su Fonseca arriva un primo endorsement: "Mi identifico nelle sue idee di gioco". Infine una battuta sui Friedkin: "Nessuno si sente una superstar. Il mio lavoro riguarderà il mercato, in coordinamento con Dan e Ryan, ai quali spetta la decisione finale". (ANSA).