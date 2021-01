Dakar: Florimo cade e si ritira, era in testa alle moto

AL'ULA, 13 GEN - Il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), in testa alla classifica della categoria moto della Dakar 2021 all'inizio della giornata, si è dovuto ritirare dopo la decima tappa tra Neom e Al'Ula, a causa di una caduta senza conseguenze gravi. L'incidente è caduto al km 252 della speciale, ma il pilota 26enne è riuscito a riprendere la gara. Ha tagliato il traguardo in 11/a posizione ma, di comune accordo con il servizio medico di gara, ha scelto di ritirarsi dalla competizione, in particolare a causa di un potenziale rischio di commozione cerebrale. È stato quidi portato in elicottero all'ospedale di Tabuk per ulteriori esami. La tappa è stata vinta dall'americano Ricky Brabec, compagno di squadra del cileno. Cornejo Florimo aveva vinto l'ottava tappa ed era giunto due volte secondo nella quinta e settima frazione. Occupava la testa della classifica generale da domenica e precedeva di 11'24" il secondo classificato. Si tratta del terzo ritiro di un favorito, dopo quelli dell'australiano Toby Price su KTM, ieri, e del francese Xavier de Soultrait (Husqvarna) lunedì. La classifica generale delle due ruote vede ora in testa l'argentino Kevin Benavides (Honda) con un vantaggio di 51" su Brabec. (ANSA).