Ciclismo: Aru raggiunge il ritiro azzurro di cross

ROMA, 12 GEN - Fabio Aru, contrariamente a quanto aveva fatto capire, questa sera ha raggiunto il ritiro della Nazionale di ciclocross guidata da Fausto Scotti. Il sardo, che si è tuffato in questa disciplina per ricominciare e con una gran "voglia di mettersi in gioco", arricchisce il gruppo azzurro del quale facevano già parte Eva Lechner, Jakob Dorigoni, Chiara Teocchi, oltre ai freschi vincitori del titolo tricolore Gioele Bertolini e Alice Maria Arzuffi. Domani è inoltre attesa la visita alla Nazionale in raduno da parte del presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco. A questo punto non è da escludere la partecipazione di Aru ai Mondiali di ciclocross, a Ostenda, in Belgio. (ANSA).