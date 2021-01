Sport e Salute "nel 2019 il Coni propose soluzione-Cozzoli"

ROMA, 12 GEN - "In relazione alla replica del Coni dopo l'audizione del presidente Vito Cozzoli al Senato - precisano fonti di Sport e Salute all'ANSA - è giusto ricordare che in una lettera del 4 settembre 2019 proprio il Coni aveva individuato nel diretto utilizzo del personale 'l'unica modalità che garantisce l'autonomia e l'indipendenza che il Coni deve avere nel rispetto della Carta Olimpica'. In questo senso, e in spirito di collaborazione, oggi Cozzoli ha invitato ancora una volta il Coni a prevedere la gestione diretta e autonoma dei suoi dipendenti". (ANSA).