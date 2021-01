Coppa Italia: Inter; Conte, è trofeo importante

MILANO, 12 GEN - "La Coppa Italia è un trofeo importante, conta per noi tutti. C'è da affrontare la Fiorentina, che avrà la nostra stessa idea ed è un'ottima squadra". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. "Sono un'ottima squadra, magari in campionato non sta esprimendo i suoi reali valori. È un ostacolo arduo e dovremo essere bravi a superarlo, poi penseremo al campionato dove affronteremo la Juventus, una delle squadre più forti". (ANSA).