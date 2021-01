Coppa Italia: Genoa sfida Juve ma la testa è al campionato

GENOVA, 12 GEN - Vigilia di Coppa Italia per il Genoa di Davide Ballardini reduce dalla vittoria in campionato sul Bologna che ha riportato il Grifone fuori dalle ultime tre della classifica. Contro la Juventus, sfida in gara unica che qualificherà la vincente ai quarti di finale, il tecnico dovrà fare i conti con alcuni giocatori ancora in recupero ma sarà anche l'occasione per vedere all'opera chi ha giocato meno fino ad ora con il nuovo allenatore. L'obiettivo è sicuramente quello di fare bella figura ma il primo pensiero va al campionato con la lotta salvezza ancora nel pieno e i rossoblù comunque invischiati. 24 i giocatori convocati dal tecnico romagnolo che ha lasciato a Genova, dove proseguiranno gli allenamenti, Perin, Sturaro, Zappacosta e Behrami assieme agli elementi in recupero come Pandev e Pellegrini oltre agli infortunati Biraschi, Cassata, Zapata. Tra i giocatori chiamati a sfidare i campioni d'Italia ritorna Parigini mentre c'è la conferma per i due giovani Dumbravanu ed Eyango oltre che per due elementi , Caso e Males, considerati in uscita proprio in questa sessione di mercato. Sicuro per ora solo il modulo di partenza, il 3-5-2, mentre per le scelte di formazione il tecnico farà le sue ultime valutazioni domani. (ANSA).