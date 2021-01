Covid: annullati i test pre Motomondiale a Sepang

ROMA, 12 GEN - Sono stati annullati causa Covid-19 i test ufficiali previsti a febbraio a Sepang, in Malaysia, in vista della nuova stagione del Mondiale di motociclismo. L'annuncio è stato dato sul sito ufficiale della MotoGp con un comunicato congiunto della Federazione internazionale (Fim), della Irta e della Dorna, in cui per il momento si conferma lo svolgimento dei test programmati per marzo a Losail appena prima del via della stagione, prevista sempre in Qatar il 28 marzo. "La pandemia in corso e i conseguenti blocchi e complicazioni hanno obbligato la cancellazione di entrambi gli eventi (14-16 e 19-21 febbraio) che avrebbero dovuto svolgersi sul circuito internazionale di Sepang a febbraio - recita la nota -. Il Qatar Test, in programma sul circuito di Losail dal 10 al 12 marzo, continua ad essere confermato e ogni ulteriore aggiornamento o modifica verrà fornito non appena disponibile". (ANSA).