Dakar: tra le auto vince Peterhansel, tra le moto Benavides

ROMA, 12 GEN - Il francese Stephane Peterhansel ha vinto la nona tappa della Dakar 2021 al volante della Mini e messo una seria ipoteca sulla vittoria finale tra le auto. Nella frazione con partenza e arrivo a Neom (con 465 km di speciale), Peterhansel ha conquistato il suo primo successo nella 43/a edizione del rally precedendo di ben 12 minuti le Toyota del qatariota Nasser Al-Attiyah e del sudafricano Giniel de Villiers. Molto attardato lo spagnolo Carlos Sainz a causa di un doppio stop tecnico e per lui le speranze di bissare il trionfo del 2020 si sono azzerate, avendo un ritardo di oltre un'ora nella classifica generale. Nelle moto c'è da registrare un nuovo grave incidente dopo quello accaduto ieri al francese Xavier de Soultrait. A finire in ospedale è stato l'australiano Toby Price, che ha subito un forte trauma cranico a causa di una caduta, proprio nell'anniversario della morte del motociclista portoghese Paulo Goncalves. Price stava recuperando secondi preziosi sul leader della classifica, il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo, e puntava comunque alla vittoria di tappa. Questa è andata all'argentino Kevin Benavides su Honda, che in classifica generale è ora secondo ma con un distacco di 11 minuti su Florimo. La Dakar, che si concluderà venerdì prossimo a Jeddah, prevede domani la decima tappa, da Neom a Al Ula, con 342 km di speciale. (ANSA).