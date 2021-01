Ira Coni, "ci vuole autonomia, non contratto di servizio"

ROMA, 12 GEN - Serve una "legge per regolare l'autonomia del Coni e non contratti di servizio". Il comitato olimpico nazionale replica con una dura presa di posizione alle dichiarazioni al Senato del presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Affermazioni giudicate "improvvide e ingiustificate, che minano il lavoro che si sta facendo". Il Coni ribadisce, come già osservato lo scorso 31 dicembre, che queste affermazioni rappresentano la prova provata che il Coni non è autonomo e che le sanzioni previste dalla carta olimpica per tali infrazioni non possono essere interpretate o oggetto di previsioni da parte di chi non ha alcun ruolo nell'ordinamento olimpico". Il Comitato olimpico "ha chiesto più volte e per iscritto al Governo una legge per regolare l'autonomia del Coni e non contratti di servizio con Spa di Stato che rispondono all'Autorità governativa e non, come in passato, a Spa che rispondevano all'Ente Coni". "Il Coni - conclude - è costretto suo malgrado a manifestare la sua pesante irritazione verso queste improvvide e ingiustificabili dichiarazioni che minano il lavoro dei propri rappresentanti che da mesi stanno lavorando per una soluzione che eviti all'immagine del Paese un umiliante provvedimento, così come auspicato recentemente da autorevoli esponenti politici di maggioranza e opposizione". (ANSA).