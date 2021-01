Cozzoli "propongo piattaforma censimento operatori sport"

ROMA, 12 GEN - "Sport e salute si permette di suggerire la possibilità di attivare, per assicurare l'applicazione del decreto uniforme, una banca dati, che in parte può dirsi già costruita grazie all'erogazione dei bonus dati finora, attivando uno strumento in grado di censire ogni tipologia di contratto di chi opera nel settore sportivo". È la proposta del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, in audizione in videoconferenza presso le Commissioni congiunte 7/a e 11/a del Senato, sul tema degli enti sportivi professionistici/dilettantistici e lavoro sportivo. "Aggiornata così la nuova piattaforma - prosegue Cozzoli - potremmo ottenere un quadro rappresentato dell'intero novero delle collaborazioni sportive italiane utile anche per il futuro verso l'auspicata ripartenza dello sport quando sarà necessario assicurare una spinta e un coordinamento dopo le difficoltà che oggi ci troviamo ad affrontare". (ANSA).