Coni: Cozzoli, nuovo contratto può evitare sanzioni Cio

ROMA, 12 GEN - "C'è la sbandierata scadenza del 27 gennaio e il paventato pericolo di un warning contro l'Italia sull'autonomia del Coni. La palla è al legislatore e al governo, ma ci sarebbe anche una terza via: siamo pronti per un nuovo contratto di servizio tra Sport e Salute e il Coni che prevede la gestione diretta e autonoma da parte del Coni dei dipendenti e dei presidi organizzativi oggi in avvalimento. Questa è la nostra alternativa prima del 27 gennaio, che accoglierebbe le istanze del Coni anche alla luce delle richiese del Cio, rendendo superfluo l'intervento legislativo". Lo ha annunciato il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, in audizione presso le Commissioni congiunte 7/a e 11/a del Senato. (ANSA).