PGA Tour: Honda Classic, ipotesi spettatori su spalti

ROMA, 12 GEN - No all'ipotesi porte chiuse. Sì a un numero, seppur limitato, di pubblico sugli spalti. Nel 2019 l'Honda Classic di golf è stato nominato Most Fan-First del PGA Tour. Mentre nel 2020 - fu il penultimo torneo prima dello stop di 3 mesi dovuto all'emergenza sanitaria - ha ospitato 206.384 spettatori nell'arco dell'intera settimana. In programma quest'anno dal 18 al 21 marzo a Palm Beach Gardens (Florida), l'intenzione degli organizzatori è quella di poter aprire i cancelli del PGA National a una parte (non ancora definita) di spettatori. La "Bear Trap" - posizionata tra la buca 16 e la 17, teatro negli anni di un grande show da parte dei fan - verrà reinventata per garantire il giusto distanziamento sociale. E la mascherina sarà obbligatoria per tutti i presenti. (ANSA).