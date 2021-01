F1: covid cambia calendario 2021, gara a Imola 18 aprile

ROMA, 12 GEN - Cambia il calendario di F1 per l'anno in corso causa covid. La stagione non partirà più come di consueto dal gp d'Australia, ma dal Bahrein il 28 marzo. Torna il gran premio di Imola il 18 aprile, confermata Monza il 12 settembre. In tutto saranno 23 gare. Lo ha ufficializzato la Fia. (ANSA).