Serie A: Spezia-Sampdoria 2-1

ROMA, 11 GEN - Lo Spezia batte la Sampdoria 2-1 nel posticipo della 17/a giornata di serie A, ottenendo la prima vittoria in casa nel campionato. Nel primo tempo gli spezzini sono andati in vantaggio con Terzi al 20', ma già al 24' Candreva ha pareggiato. Nella ripresa, al 15', Nzola ha trasformato un rigore risultato decisivo. I blucerchiati restano a quota 20 in classifica, lo Spezia sale a 16. (ANSA).