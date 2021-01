Samp; Osti "Quagliarella? Ferrero ha patto con lui"

ROMA, 11 GEN - "Il presidente Ferrero ha un patto con lui". Così il ds della Sampdoria Carlo Osti a Sky Sport prima del match con lo Spezia parla del rinnovo del contratto di Fabio Quagliarella che nei giorni scorsi aveva detto no alle lusinghe della Juventus: "Quagliarella è un giocatore importantissimo, c'è poco da aggiungere. Io ho sempre detto che lui illumina la Sampdoria come la lanterna illumina Genova. Non riesco ad immaginare un suo futuro lontano da noi. Torregrossa è un ottimo giocatore, l'avevamo inseguito nella sessione precedente. Ha caratteristiche differenti da Quagliarella, il nostro obiettivo è mettere in difficoltà Ranieri", conclude il direttore sportivo (ANSA).