Calcio: Roma;Zaniolo 'riapre' social,'tutti uniti per derby'

ROMA, 11 GEN - "Tutti uniti per una settimana da Roma", a scriverlo è Nicolò Zaniolo su Instagram ad appena sette giorni dal lockdown social. Era il 3 gennaio, infatti, quando il trequartista giallorosso, attraverso l'account della madre, annunciava la scelta di "scollegare il mio account" per non alimentare le polemiche e il gossip fuori dal campo. A parte il silenzio, di fatto l'account Instagram, però, non era mai stato disattivato viste anche le importanti sponsorizzazioni strette recentemente; a 5 giorni dal derby con la Lazio, il 22 giallorosso lo 'riattiva' caricando i compagni e postando foto dei derby più recenti. (ANSA).