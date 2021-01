Sci: Cdm; Kitzbuehel recupera due delle tre gare di Wengen

WENGEN, 11 GEN - Sarà Kitzbuehel, il tempio dello sci, ad ospitare lo slalom ed una delle due discese che erano previste nel prossimo fine settimana a Wengen e che sono state cancellate per Covid. Il nuovo programma, fa sapere la Fis, prevede così per sabato prossimo, 16 gennaio a Kitzbuehel lo slalom di Wengen e per domenica 17 l'anticipo dello slalom originariamente previsto a proprio a Kitzbuehel per domenica 24. La settimana successiva - da venerdi 22 a domenica 24 gennaio- a Kitzbuehel ci saranno così due discese, con la prima che recupererà quella 'saltata' a Wengen, seguita da un superG che erano già in calendario nella località austriaca. Ancora non e' stato invece fissato il recupero della seconda discesa che era in programma a Wengen. (ANSA).