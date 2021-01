Ranking, Johnson saldamente al comando

ROMA, 11 GEN - Il ranking del golf mondiale ha sempre lo stesso padrone, Dustin Johnson. L'americano, nonostante un undicesimo posto alle Hawaii nel Sentry Tournament of Champions, con un totale di 12.2108 punti è rimasto saldamente alla guida della classifica. Al secondo posto un'altra conferma: quella di Jon Rahm (9.6697) che precede in graduatoria Justin Thomas, terzo (9.6651) alle spalle dello spagnolo. Guadagna due posizioni Xander Schauffele, da sesto a quarto (7.1006). Chiude la Top 5 Collin Morikawa (7.0836), tallonato da Bryson DeChambeau (sesto con 6.9358). Perde una posizione Rory McIlroy (a riposto alle Hawaii), ora settimo con 6.8465). Con il successo al Sentry Tournament vola dalla 29/a alla 17/a posizione (4.4071) lo statunitense Harris English. Arretra Tiger Woods, da 41/o a 43/o (2.5879). Stop pure per Francesco Molinari - che prepara il rientro sui green, l'azzurro dal 21 al 24 gennaio sarà tra i protagonisti del The American Express in California -, prima 123/o e ora 125/o (1.2720). (ANSA).