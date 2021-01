Calcio: Capello, la Juventus è tornata

ROMA, 11 GEN - "La Juventus sta tornando, sta trovando una identità e ci sono meno problemi di gioco". A Radio Anch'io lo sport, l'ex tecnico della Juve Fabio Capello certifica il ritorno nella lotta per lo scudetto di Cristiano Ronaldo e compagni. "La squadra sta capendo cosa vuole Pirlo - aggiunge Capello- deciderà il recupero con il Napoli e soprattutto la partita contro l'Inter. E tutto nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo". "In Roma-Inter - prosegue Capello - ho visto due squadre competitive per il campionato". (ANSA).