Il difensore Soumaoro si trasferisce al Bologna

BOLOGNA, 10 GEN - Primo acquisto in questo mercato di riparazione per il Bologna. Ceduto Stefano Denswil in prestito al Bruges, la dirigenza rossoblù ha sostituito l'olandese con un nuovo difensore centrale: si tratta di Adama Soumaoro, 28 anni, calciatore francese di origini maliane. Il giocatore arriva dal Lille in prestito con diritto di riscatto e ha già giocato in Italia. Un anno fa fu infatti acquistato in prestito dal Genoa, che poi non lo riscattò a fine stagione facendolo rientrare al Lille. (ANSA).