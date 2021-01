Scatta il rifacimento del prato del Ferraris

GENOVA, 10 GEN - Il prato dello stadio Luigi Ferraris è pronto per rifarsi il look, sono iniziati questa mattina i lavori per sistemare il manto erboso che nelle ultime due partite è apparso molto deteriorato. Contro le condizioni del prato aveva puntato il dito il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri dopo la partita vittoriosa contro l'Inter e ieri è arrivata la critica anche dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che lo aveva definito un campo di pannocchie. Sabato prossimo è in programma Sampdoria-Udinese, in questi giorni si procederà alla sostituzione di buona parte, circa l'80%, del manto erboso con l'utilizzo di nuovi rotoli di erba mista e sintetica. (ANSA).