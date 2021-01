Fiorentina: Lirola è partito, giocherà nel Marsiglia

FIRENZE, 10 GEN - L'esterno spagnolo Pol Lirola è stato autorizzato dalla Fiorentina a raggiungere Marsiglia per effettuare le visite mediche con il club francese. Il giocatore, classe 1997, era stato regolarmente convocato per la sfida di oggi contro il Cagliari, in programma al Franchi, poi l'accelerata sul trasferimento in Ligue 1 che avverrà in prestito con diritto di riscatto. Per la Fiorentina si tratta della terza cessione in questa sessione di mercato, dopo quelle di Cutrone e Saponara. (ANSA).